SPK'dan GYO tebliğine ilişkin değişiklik
SPK'nın, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklarına ilişkin esasları düzenlediği tebliğde değişikliğe gitti.
SPK'nın, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni tebliğde, geçici madde ile belirlenen kar dağıtımına ilişkin geçiş hükmünde yer alan tarih uzatıldı.
Buna göre, ortaklıklar, paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce nakit kar payı dağıtımı yapamayacak. Bu hüküm, altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31 Aralık 2019'a kadar uygulanmayacak.
Söz konusu tarih, daha önceki tebliğde 31 Aralık 2017 olarak belirlenmişti.
Kaynak: AA