Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,5 azalışla 1 milyar 604 milyon 842 bin 156 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00'da 4 bin 200 lira, en düşük saat 04.00'te 1495 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 776 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 867 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1749 lira 99 kuruştan işlem gördü.