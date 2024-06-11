SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri yattı mı? Emekli ikramiyeleri sorgulama ekranı

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri dün başladı. Emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3 bin lira olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiye ödeme günleri belli oldu. İlk ödemeler dün Emekli Sandığı’ndan aylık alanlara yapıldı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Peki, 4B (Bağ-Kur), 4B (SSK) kapsamında maaş alanların emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri dün (10 Haziran Pazartesi) günü başladı. 4C Emekli Sandığı emeklilerinin ödemeleri dün hesaplara geçti. 4B Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise bugün (11 Haziran Salı) günü yapılacak.

4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi nasıl sorgulanır?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne “ Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak sorgulama işlemi yapabilir.

Ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı ile hesaplardaki bakiyeler kontrol edilebilir.

Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı emeklileri,

Şampiyon sporcular,

Köy korucuları,

Dul ve yetim maaşı alanlar,



Gaziler,

Şehit yakınları,

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar...

Vefat eden sigortalının yerine ailesine dul ve yetim maaşı ödemesi yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda yüzde 50 oranında ödenirken çocuklara ise yetim maaşı yüzde 25 olarak yatırılıyor. Çocuk olmaması durumunda ise ödemeler %75 oranında yapılıyor. Bu oranlara göre dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek. İşte, ödenecek tutarlar;

Yüzde 50 oranında ödenmesi durumunda Bin 500 lira

Yüzde 25 oranında ödenmesi durumunda 750 lira

Yüzde 75 oranında ödenmesi durumunda ise 2 bin 250 lira