Standard Chartered'tan kripto operasyonu

İngiltere merkezli banka Standard Chartered, Londra'da Bitcoin ve Ethereum odaklı, kurumsal yatırımcılara yönelik bir spot kripto para ticareti operasyonu başlattı.

CNBC-E'de yer alan habere göre, kurulan bu yeni birim kısa bir zaman sonra faaliyete geçecek ve bankanın döviz alım-satım biriminin bir parçası olarak işlem görecek.

Uzmanlara göre atılan bu adım kripto para birimlerinin geleneksel bankacılık uygulamalarına entegre edilmesine ilişkin kritik bir hamle olabilir.

Standard Chartered e-posta yoluyla yaptığı bir açıklamada konuya ilişkin olarak "Erişim ve saklamadan tokenizasyon ve birlikte çalışabilirliğe kadar daha geniş dijital varlık ekosistemindeki müşterilerimizi destekleme stratejimiz doğrultusunda, kurumsal müşterilerimizin Bitcoin ve Ethereum ticaretine yönelik talebini desteklemek için düzenleyicilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu