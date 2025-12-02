Starbucks, işçilere 35 milyon dolar tazminat ödeyecek: Grev devam ederken açıklandı

ABD'de binlerce Starbucks çalışanı, çalışma şartlarının iyiyleştirilmesi için greve gitti. Çalışanlar 2021'in sonlarında sendikalaşsa da, sendika yıllık sadece yüzde 2 zam garantisi veren Starbucks'ın sözleşme teklifini reddetmiş ve sosyal yardımların yetersiz kaldığını belirtmişti. Starbucks ise sosyal yardımlarla birlikte toplam ödemenin saatte 30 doları aştığını belirterek perakende sektöründeki en iyi işi sunduğunu savunmuştu.

35 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

Dev grev devam ederken 2022 yılında New York Tüketici ve Çalışan Koruma Dairesi'nin Starbucks hakkında başlattığı soruşturmadan da karar çıktı. Soruşturmada binlerce çalışanın sabit vardiya alamadığı, çalışma saatlerinin yüzde 15'in üzerinde azaltıldığı ve ücretlerin düştüğü tespit edildi.

Karar gereği dev kahve zinciri 2021 ile 2024 arasında saatlik ücretle çalıştırdığı tüm Starbucks personeline her hafta için 50 dolar ödeyecek. Benzer şekilde hakkını alamayan çalışanlar da başvuru yaparak ek ödeme talep edebilecek. Ayrıca kapanan mağazalarda işten çıkarılan personel de başka şubelerde yeniden işe girebilecek.

Toplamda 35 milyon dolarlık tazminat ve 3,4 milyon dolarlık idari ceza ödemeyi kabul eden şirketin Sözcüsü Jaci Anderson, benzer sorunların birçok perakende zincirinde görüldüğünü savunarak yerel yönetimlerin işçiyi koruyan yasalarının son derece zorlayıcı olduğunu söyledi.

Grev devam ederken çıkan kararın, sözleşme şartlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.