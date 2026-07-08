Su fiyatlarına yakın takip: Depozito sonrası marketlere sıkı denetim

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İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren marketlerde su ve maden suyu fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Depozito Katılım Payı (DEKAB) uygulamasında yapılan güncellemenin ardından, tüketicilerin haksız fiyat artışlarıyla karşılaşmaması amacıyla kontroller artırıldı.

Denetimlerde özellikle zincir marketler başta olmak üzere işletmelerde, plastik, cam ve metal ambalajlı içecekler incelendi. Ekipler, DEKAB kapsamındaki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırırken, alış ve satış faturalarını da kontrol ederek fiyat değişimlerinin maliyetlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirdi.

Haksız fiyat artışına geçit verilmeyecek

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin çevrenin korunmasına katkı sağlayan depozito sisteminin bazı işletmeler tarafından haksız kazanç elde etmek amacıyla kullanılmasının önüne geçmeyi ve tüketicilerin mağdur olmasını engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, maliyet artışıyla açıklanamayacak düzeyde fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin vakit kaybetmeden başlatılacağı ifade edildi. Ayrıca denetimlerde elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderileceği aktarıldı.

Denetimler sürecek

Açıklamada, tüketicilerin ekonomik haklarının korunması, piyasada adil rekabetin desteklenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.