TCMB açıkladı: Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti.

TCMB, internet sitesinden yaptığı duyuruda gelecek 2 PPK toplantısının tarihlerinin değiştiğini bildirdi.

Duyuruda, "25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.