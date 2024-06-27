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TCMB açıkladı: Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ve ağustos aylarındaki Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihini değiştirdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti.

TCMB, internet sitesinden yaptığı duyuruda gelecek 2 PPK toplantısının tarihlerinin değiştiğini bildirdi.

Duyuruda, "25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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