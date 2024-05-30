TCMB istatistikleri açıklandı: Toplam rezervlerde artış yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 24 Mayıs haftasında 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Net rezervler de aynı dönemde 40,3 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 33,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Swap hariç net rezerv tarafında ise pozitif bölgeye yaklaşıldı. TCMB verileri üzerinden Bloomberg HT'nin yaptığı hesaplamaya göre 24 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 9,7 milyar dolar artışla eksi 5,1 milyar dolar oldu.