TCMB likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank para piyasasında işlem yapıyor
Merkez Bankası, likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başlıyor. TCMB, Takasbank'a gönderdiği yazı çerçevesinde, para piyasasında alt banttan gecelik emir girişi gerçekleştiriyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre Merkez Bankası, likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası'nda işlem yapmaya başlıyor.
Takasbank’a gönderilen yazıya göre, Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.
TCMB, Takasbank'a gönderdiği yazı çerçevesinde, para piyasasında alt banttan gecelik emir girişi gerçekleştiriyor.
İlk emrin bu sabah girildiği belirtildi.