TCMB rezervlerinde 5 haftalık yükseliş sona erdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde beş haftadır süren yükseliş 28 Ağustos haftasında yerini sınırlı düşüşe bıraktı.

Brüt rezervler söz konusu haftada yaklaşık 250 milyon dolar azalarak 188,2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde net rezervlerde de düşüş görüldü. Net rezervler yaklaşık 300 milyon dolarlık azalışla 66,6 milyar dolar seviyesine çekildi.

Swap hariç net rezervlerde ise değişim yaşanmadı. Bu kalem 28 Ağustos haftasında 55,9 milyar dolar seviyesinde kaldı.