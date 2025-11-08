TESK Başkanı Palandöken'den vergi açıklaması: Esnaf hazırlıksız yakalandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulden gerçek usule geçiş sürecinin esnafı hazırlıksız yakaladığını belirtti.

Esnafın ne yapacağını şaşırmış durumda olduğunu belirten Palandöken, "Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi. Hem rakipleriyle mücadele edecek hem ekonomiye katkı koyacak hem de istihdam ve işsizlik alanında önemli sıkıntılar yaşanacak" dedi

Palandöken açıklamasında, uygulamanın yürürlüğe girmesine sadece bir ay kaldığını hatırlatarak "Sayın Maliye Bakanımız, en azından belirli bir süre tanıyarak, örneğin 1 yıl önceden tedbirlerin alınmasına imkân sağlayabilirdi. Esnaf, bu süreçte söz konusu cihazları nasıl kullanacağını öğrenir, akıllı telefonu olup olmadığını kontrol eder, hazırlığını yapardı" ifadelerine yer verdi.

'Esnaf ayakta kalabilsin ki devlete yük olmasın'

Palandöken, mevcut ekonomik koşulların esnafı ciddi şekilde zorladığını belirterek, enflasyonu düşürmenin yolunun bu olmadığını söyledi.

Sosyal güvenlik primlerinin yıllık yaklaşık 120 bin lira olduğunu hatırlatan Palandöken, "Eğer basit usulde vergi mükellefi olan bu kişiler yükümlülüklerini yerine getiremezlerse, sosyal devlet olarak bu yükü devletin üstlenmesi gerekecek" dedi.

Söz konusu düzenlemelerin en azından bu işin muhataplarıyla görüşülerek, ortak bir akılla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan düzenlemeler, özellikle vergi alanında, insanları tedirgin ederek piyasalardaki durgunluğun temel nedenlerinden biri haline geliyor" ifadelerine yer verdi.

300 bin iş yeri kapanabilir

Enflasyon karşısında esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğini söyeleyen Başkan, esnafın desteklenmesinin ekonomiye çok daha büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Palandöken "Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak" dedi.

Vergi düzenlemelerinde yapılan sık değişiklikler esnafın lehine olmadığını vurgulayan Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 840 bin esnafı basit usulde yapılacak değişiklik kapsamından muaf tutmasının nedenin bu olduğunu söyledi.

'E-haciz esnaf için büyük bir handikap'

E-haciz uygulamasının esnafı çıkmaza sürüklediğini söyleyen Palandöken konuya ilişkin şunları kaydetti:

"E-haciz uygulaması ise büyük bir handikap. Bütün mal varlığına, arazisine, evine, işine, bankadaki parasına ve alacağına haciz geliyor. Üstelik borcun miktarı kadar değil, tüm varlığına uygulanıyor. Bu adaletsiz uygulama nedeniyle insanlar borcunu ödemek istese bile hesaplarına yatan paraya anında haciz geliyor.

Esnaf ürününü satıyor, parasını bekliyor ama e-haciz nedeniyle o paraya ulaşamıyor. Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor, ödeyecek para bulamıyor. ‘Gayrimenkulümü satayım, arabamı satayım, borcumu ödeyeyim’ diyor ama her tarafta haciz var. İnsanlar bunalıma giriyor, ‘Bu parayı nereden ödeyeceğiz?’ diye düşünüyor."

Bunun bir çözüm yolunun olması gerektiğini söyleyen TESK Başkanı, esnafların ellerinde imkân varken imkânsız hale düştüklerini ve ‘Acaba bir düzelme olur mu?’ diye beklediklerini kaydetti.

Palandöken, "Bu konuyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Maliye Bakanlığı’na vereceği talimatlarla meselenin çözüleceğine inanıyoruz. Aksi takdirde insanlar artık iş yapamaz hale gelecek. Başkasının yanında işe girse bu kez maaşına haciz gelecek" dedi.