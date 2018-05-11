TESK'ten dövize müdahaleye destek
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankasının zamanında ve yerinde müdahalesi dövizin ateşini düşürdü" dedi.
Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya karşı alınan önlemlere Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) destek geldi.
Genel Başkan Bendevi Palandöken, "Merkez Bankasının zamanında ve yerinde müdahalesi dövizin ateşini düşürdü." ifadesini kullandı.
Palandöken yazılı açıklamasında, döviz kurlarındaki geçici hareketlerin ekonomiye zarar veremeyeceğini bildirdi.
Dövizdeki spekülatif hareketlere Merkez Bankasının müdahale ettiğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:
"Ancak Merkez Bankasının zamanında ve yerinde müdahalesi dövizin ateşini düşürdü. Bununla beraber bankaların faiz indirimleri piyasaları son derece olumlu etkiyecektir. Faiz indirimleri ekonomiye tam anlamıyla can suyu olacak. Ekonomi bu dönemden daha da güçlü çıkacaktır. Piyasalarda güçlü bir canlanma bekliyoruz."
Kaynak: AA