Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıkladı: Patlıcanlarını yere döken vatandaşa 17,2 milyon TL'ye kadar ceza!

Bir vatandaşın patlıcanlarını yere döktüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürünlerini döken kişiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen idari para cezalarının uygulanacağı açıkladı.

Gürcan, görüntülerin yayılmasının ardından 6 saat içinde ilgili kişiye ulaşıldığını ve detaylı incelemelerin başlatıldığını söyledi.

Gürcan konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"27 Temmuz 2025 tarihinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı-Yenice Karakolu ekiplerince ilgili adreste denetim gerçekleştirilmiş; yapılan görüşmede şahıs, yere dökülen ürünlerin kendisine ait 3. kalite patlıcanlar olduğunu ve paylaşımdaki kişinin kendisi olduğunu beyan etmiştir. Olayın yaşandığı alanda yapılan yerinde incelemelerde, kasayla ürün döküldüğü hususu da ekiplerce doğrulanmıştır.

Bu doğrultuda, bahsi geçen Y.G. adlı kişi hakkında işlem başlatılmış olup, 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanacaktır."

'Hal Kayıt Sistemi'nde kaydı yok'

Gürcan ayrıca Y.G.’nin Hal Kayıt Sistemi’nde herhangi bir kaydına rastlanmadığını ve bu kişinin kayıtlı bir çiftçi ya da tarımsal üretici olmadığını, buna rağmen kamuoyunda kendini çiftçi olarak lanse edip provokatif söylemlerde bulunduğunu söyledi.

Olayda kullanılan 80 … 095 plakalı araçla ilgili de soruşturma başlatıldığı ve araç sahibinin ifadesinin alınacağı da belirtildi.

Gürcan paylaşımında "Bakanlığımız, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflık ve düzenin sağlanması, kamuoyunu yanıltıcı eylemlerin önlenmesi ve sektörde dürüst rekabetin korunması adına denetim faaliyetlerine aralıksız devam edecektir" dedi.