Ticaret Bakanı Bolat: Refah seviyesinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"*Yıllık enflasyon patikasında kaydedilen gerileme ile enflasyonda düşüş süreci devam etmektedir.

*Haziran ayına göre yıllık enflasyon Temmuz ayında 9,8 yüzde puan azalışla yüzde 61,78’e geriledi.

*TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 2024 Haziran ayında %71,60 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon Temmuz ayında 9,8 yüzde puan gerilemiştir.

*Aylık bazdaki artış geçici faktörlerin etkisi ile gerçekleşmiş olup enflasyondaki gerileme önümüzdeki süreçte belirginleşerek devam edecektir.

*Çekirdek enflasyon ise (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık bazda %2,45 oranında artmış olup, yıllık bazda bir önceki aya göre 11,2 puan azalarak %60,2’ye gerilemiştir.

*Çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesi, enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın daha belirgin olduğuna işaret etmektedir.

*Hükümetimizin kararlı bir şekilde yürüttüğü ekonomi programı kapsamında, bir yandan dış ticaret açığındaki gerileme ile büyüme kompozisyonunda iyileşme kaydedilirken, diğer yandan dezenflasyon sürecinin tesisi ile birlikte, fiyat istikrarına yönelik olumlu gelişmeler kaydedilmektedir. Enflasyonda düşüş sürecinin önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın refah seviyesinin ve satınalma gücünün kalıcı olarak artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."