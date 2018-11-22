TİM: Tarım ihracatı ilave kaynak ile artacaktır

22 Kasım 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank'ın Mevsimsel Kredi Destek Programı ile tarım ürünleri ihracatında artış yakalayacaklarını söyledi.

Eximbank'ın, yıl sonuna, kadar başta pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık ve kayısı olmak üzere tarım ürünleri ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolar ilave finansman sağlama kararını değerlendiren Gülle, şu yorumda bulundu:

"Hükümetimizin verdiği bu destek; Türkiye'nin ihracat hamleleri açısından önemli bir adımdır. 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM adına teşekkürlerimi sunuyorum. Eximbank'ın sağladığı ilave finansman ile tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı artıracağımıza inancımız tam. Küresel tarım ticaretindeki ağırlığımız artması için hiç şüphesiz çağın gereklerine uygun hamleleri gerçekleştirmek durumundayız"

Tarım ürünü ihracatına ekstra finansman