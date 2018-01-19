TİM'de '2 kadın' şartı geliyor

19 Ocak 2018

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - İhracatçılar Meclisi birliklerine, 'yönetiminde en az 2 kadın bulundurma' zorunluluğu geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2017 yılı ihracat rakamlarını açıkladığı Ankara'daki toplantıda çekilen fotoğraf karesinde tek kadın olan Ebru Şapoğlu arka sıralarda kalmıştı.

Krizin ardından harekete geçen TİM Yönetim Kurulu, ihracatçı birlikleri yönetimlerinde 2 kadın üyenin bulunması zorunluluğu getirmek için karar aldı. Alınan karar dün yapılan TİM Sektörler Konseyi'nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından birlik başkanlarıyla paylaşıldı.

Kararın paylaşılmasının ardından birlik başkanlarının seçimlere kısa bir dönem kala böyle bir zorunluluk getirmenin sıkıntı yaratabileceğini vurguladığı gelen bilgiler arasında. Ancak görünen o ki TİM bir daha toplumsal cinsiyet eşitliği açısından prestij kaybı yaratmaya aday bir fotoğraf vermemek için önlem almaya kararlı.

Dün de TÜSİAD uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü kararı alınamayan düzenlemeyi karara bağlamış, ismindeki 'iş adamları' ibaresini 'iş insanları' ile değiştirmiş, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği adını almıştı.

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