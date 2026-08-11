Trilyonlarca dolarlık miras el değiştirecek: Genç kuşakları hayal kırıklığı bekliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de baby boomer kuşağının yıllar içinde biriktirdiği devasa servetin sonraki nesillere aktarılması, ekonomi çevrelerinde “Büyük Servet Transferi” olarak adlandırılıyor. Ancak X ve Y kuşaklarının beklediği miras, tahmin edilenden çok daha düşük kalabilir.

Visa Business and Economic Insights tarafından hazırlanan rapora göre baby boomer kuşağının sahip olduğu yaklaşık 93 trilyon dolarlık servetin tamamı sonraki nesillere kalmayacak.

Borçlar, emeklilik dönemindeki yaşam giderleri, sağlık harcamaları, bağışlar ve vergiler hesaba katıldığında miras yoluyla aktarılabilecek miktarın 36 trilyon dolara kadar gerileyeceği hesaplanıyor.

93 trilyon dolardan 36 trilyon dolar kalacak

“Büyük Servet Transferi”nin boyutuna ilişkin bazı tahminler 124 trilyon dolara kadar ulaşırken Visa, baby boomer kuşağının toplam servetini yaklaşık 93 trilyon dolar olarak hesapladı.

Ancak rapora göre manşetlere yansıyan bu devasa rakam, gelecek nesillerin cebine girecek parayı doğrudan göstermiyor.

Visa, durumu büyük bir piyango ikramiyesi kazandıktan sonra vergiler ve diğer kesintiler nedeniyle kişinin eline çok daha düşük miktarda para geçmesine benzetti.

Raporda yapılan hesaplamaya göre 93 trilyon dolarlık servetten miras olarak aktarılabilecek miktar yaklaşık 36 trilyon dolar olacak.

Hane başına 515 bin dolar hesaplandı

Söz konusu miktar miras alacak hanelere bölündüğünde ortalama yaklaşık 515 bin dolarlık servet transferine işaret ediyor.

Ancak rapor, bu ortalamanın yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni ise servetin toplum genelinde eşit dağılmaması.

Baby boomer kuşağının en varlıklı üyelerinin elindeki servet, kuşağın geri kalanına kıyasla çok daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu nedenle ortalama 515 bin dolarlık miras rakamı, birçok hanenin gerçekte alabileceği miktarın üzerinde kalıyor.

Borçlar serveti eritiyor

Baby boomer kuşağı ABD'nin en varlıklı nesli olmasına rağmen borç yükü hâlâ önemli seviyede.

Visa'nın aktardığı verilere göre 65-79 yaş arasındaki ev sahiplerinin yüzde 41'i hâlâ konut kredisi borcu ödüyor. 80 yaş ve üzerindeki ev sahiplerinde bile bu oran yüzde 31 seviyesinde bulunuyor.

Kredi kartları, taşıt kredileri, kişisel ve ticari krediler ile yatırımlar karşılığında kullanılan borçlar da serveti aşağı çeken diğer kalemler arasında yer alıyor.

Borçlar ve diğer yükümlülükler çıkarıldığında 93 trilyon dolarlık toplam servetin yaklaşık 88 trilyon dolara indiği hesaplanıyor.

Servetin büyük bölümü zenginlerin elinde

Servet dağılımındaki eşitsizlik de miras beklentilerini değiştiren önemli unsurlardan biri.

Rapora göre kalan servetin yaklaşık üçte biri en zengin yüzde 1'lik kesime ait. Bu grup çıkarıldığında geriye yaklaşık 60 trilyon dolar kalıyor.

En zengin yüzde 2 ile yüzde 10 arasındaki kesim ise yaklaşık 44 trilyon dolarlık serveti kontrol ediyor. Böylece baby boomer hanelerinin geri kalan yüzde 90'ının elindeki servet yaklaşık 16 trilyon dolarla sınırlı kalıyor.

Miras alacak kişilerin yaklaşık yüzde 75'inin de en varlıklı yüzde 2-10'luk kesimde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu tablo, trilyonlarca dolarlık servet transferinin toplumun tamamına eşit biçimde yayılmayacağını ortaya koyuyor.

Emeklilikte 16 trilyon dolar harcanacak

Miras miktarını aşağı çeken bir diğer unsur da baby boomer kuşağının kendi yaşamı boyunca yapacağı harcamalar olacak.

Rapora göre bu kuşağın emeklilik döneminde konut, gıda, sağlık hizmetleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaçlar için yaklaşık 16 trilyon dolar harcaması bekleniyor.

Vergiler, bağışlar ve diğer giderler de hesaba katıldığında sonraki kuşaklara aktarılabilecek toplam servetin 36 trilyon dolar civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Mirasın 28 trilyon doları yeniden yatırıma gidebilir

Miras kalan paranın tamamının ekonomide harcanması da beklenmiyor. Visa'nın tahminine göre gelecek nesillere aktarılan servetin yaklaşık 28 trilyon doları tasarruf edilecek veya yeniden yatırımlara yönlendirilecek. Tüketim amacıyla kullanılacak miktarın ise yaklaşık 8 trilyon dolar olması bekleniyor.

Bu nedenle tarihin en büyük servet transferlerinden biri gerçekleşse bile ABD'deki tüketici harcamalarına etkisinin görece sınırlı kalacağı öngörülüyor. Önümüzdeki 20 yılda yıllık ortalama reel tüketici harcamaları büyümesine yalnızca 0,1 puanlık katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

Mirası beklemeden çocuklarına yardım ediyorlar

Raporda dikkat çeken bir başka eğilim ise baby boomer kuşağının servetini ölümden sonra miras bırakmak yerine hayattayken çocukları ve torunlarıyla paylaşmaya başlaması oldu.

Özellikle konut alımlarında bunun etkisi görülüyor. Ev sahibi Y kuşağı mensuplarının yaklaşık dörtte birinin peşinat konusunda ebeveynlerinden maddi destek aldığı belirtiliyor.

Visa, yaşlı kuşakların çocuklarının ev sahibi olmak gibi büyük finansal engelleri aşabilmesi için servetlerini daha erken aktarmaya başladığına dikkat çekiyor.

Bu eğilim, önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen “Büyük Servet Transferi”nin önemli bir bölümünün klasik anlamda miras yoluyla değil, ebeveynler hayattayken yapılan maddi yardımlar üzerinden gerçekleşebileceğine işaret ediyor.