Trump talimat vermişti: Coca-Cola'nın yeni formüllü içeceği satışa çıktı!

Kolaya düşkünlüğüyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump, Coca-Cola'ya ürünlerinde mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanma talimatı vermiş, içecek devi de çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Coca-Cola, 4 ayın sonunda yüksek fruktozlu mısır şurubu yerine şeker kamışı kullandığı yeni formüllü içeceklerinin satışına başladı.

Hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı

ABD'de piyasaya sürülen Coca-Cola'larda 45 yıl sonra içerik değiştiren marka, salı günü açıkladığı üçüncü çeyrek raporuna göre de "Zero Sugar" ürünlerinin küresel hacmini yüzde 14 arttı. Hisseler ise yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Trump, geçtiğimiz temmuz ayında Coca-Cola'nın yetkilileri ile görüştüğünü ve içerik değişimine gideceklerini duyurmuş, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu çok iyi bir adım. Göreceksiniz, bu haliyle tadı daha güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD içecek pazarında köklü değişim yaratacak

Coca-Cola'nın şeker kamışı hamlesinin 1980'lerden bu yana içeceklerde mısır şurubu kullanılan ABD pazarında da köklü bir değişim yaratması bekleniyor.