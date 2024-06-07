Türkiye buğday ithalatını durdurdu, Rusya düzenlemeye gideceğini açıkladı

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Türkiye'nin buğday ithalatını durdurma kararına ilişkin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) açıklamalarda bulundu.

SPIEF'de gazetecilere yaptığı açıklamada Lut, Türkiye'ye sevk edilen buğday miktarının yeniden düzenleneceğini söyledi.

21 Haziran ile 15 Ekim arasının ithalat yasağı kapsamına denk gelmesine ilişkin Lut, geçen yılın aynı döneminde Rusya'nın Türkiye'ye 3 milyon ton buğday ihraç ettiğini ve tarım sezonu sonuçlarına göre Türkiye'nin Rus buğdayının en büyük ikinci alıcısı olduğunu belirtti.

Lut açıklamasında şöyle konuştu:

"Yaşanılan duruma göre, fazladan üç milyon tonumuz var. Ancak, daha önce de söylediğimiz gibi, tahıllar için 132 milyon ton ve buğday için 86 milyon tonluk tahminimizin devam ettiği anlaşılmalıdır. Yine de kuraklık olursa hacim olarak kaybımız olacaktır. Bu nedenle, varsayımsal olarak, Türkiye'nin yasak getirmiş olmasının, tedbir amaçlı olduğu anlaşılabilir. Her ülke gibi onlar da kendi pazarlarını desteklemek istiyorlar"

Lut, "Bizim için genel olarak, son iki yıla göre önemli ölçüde daha düşük bir hasada sahip olacağımız gerçeği göz önüne alındığında, bunun bizim üzerimizde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak, çünkü çok sayıda ülkeyle ticaret yapıyoruz, buğdayımıza çok sayıda ülkede ihtiyaç var" dedi.

İhracatçıların şu anda var olan buğday hacmini nereye dağıtacaklarını düşündüklerini kaydeden Luth, "bu sadece bir planlama meselesi" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli üreticileri korumak için buğday ithalatını 21 Haziran ile 15 Ekim arasında durdurmuştu.