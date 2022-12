Türkiye, dijitalleşmede koşar adımlarla ilerliyor

Arksigner Kurucu Ortağı Yasin Kahramaner, dijitalleşmenin müşterilere temas edilen tarafında Türkiye'nin Avrupa'dan çok daha iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Türkiye, dijitalleşmede koşar adımlarla gidiyor. Bunu sadece otorite yapmıyor, firmalarımız da yapıyor." dedi.

Nice Medya tarafından ArkSigner desteğiyle Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen "Dijital Kimlik Doğrulama, Düzenlemeler ve Uygulamalar" konferansı, sektör temsilcilerini, teknoloji üreticilerini ve yasal düzenleyici kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Nice Medya Satış ve Pazarlama Direktörü Karin Erkan, sektörün gelişmeleri doğrultusunda, yasal düzenlemelerle zorunlu hale gelen dijital kimlik doğrulamanın bankalar için mayıs ayında hayata geçtiğini, yeni bir düzenleme ile e-para, ödeme sistemleri ve dijital bankalara da zorunlu hale gelmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Arksigner Kurucu Ortağı Özlem Kahramaner de bir süredir uygulanan "Uzaktan Kimlik Doğrulama (Know Your Customer-KYC)" sisteminden elde edilen birikim ve deneyimlerin "Şirket Tarafında Uzaktan Kimlik Doğrulama (Know Your Business-KYB)" sistemine aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Bu birikimin aktarımını kolaylaştırmak için bankaları, dijital bankaları ve ödeme sistemlerini bir araya getirdiklerini belirten Kahramaner, şöyle devam etti:

"Aslında bugün, 'KYB, KYC'nin devamı mı', 'işletme tarafında tüzel kişileri nasıl dijital kimlik doğrulama kapsamına alacağız', 'buradaki güvenlik ögeleri neler', 'KYC'de başarıyı nasıl yakaladık' gibi konuları ele alacağız, bu konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. ArkSigner olarak, biz dijital güvenlik firmasıyız. Uçtan uca kimlik tespiti, kimlik doğrulama ve elektronik imza ürünlerimizle birlikte sektörde önemli müşterilerin destekçisiyiz. Özellikle elektronik imza tarafında müşterilerimize herhangi bir bağımlılığı olmadan son kullanıcılarımıza kolay bir şekilde imza atmalarına olanak sağlıyoruz. Şu anda sektörde lider durumdayız."

"TC kimlik kartımızı kullanarak banka veya bir operatörün müşterisi olabiliyoruz"

Arksigner Kurucu Ortağı Yasin Kahramaner ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşteri edinirken birtakım sorumluluk ve yükümlülükler olduğunu aktararak, "Hem MASAK anlamında sorumluluklarımız var hem tabi olduğumuz otoriteler anlamında sorumluluklarımız var. Kişinin kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sahte bir kişinin gelmediğinden emin olmamız gerekiyor. Yeni müşteri bizim için önemli. Ama biz bu yeni müşteriyi edinirken birtakım tekniklerle kişinin kimliğini doğrulamamız gerekiyor." diye konuştu.

Eskiden nüfus cüzdanlarıyla yapılan ve sahteciliğe son derece açık olan kimlik tespit ve kimlik doğrulama yerine artık dijital kimliklerin, yani TC kimlik kartı veya pasaportun kullanıldığını aktaran Kahramaner, şunları kaydetti:

"Salgından önce biz her şeyi şubeye giderek çözmek zorunda kalıyorduk. Şubeye gitmemiz gerekiyordu. Neden? Çünkü bizim orada belge ibraz etmemiz, orada kimlik belgesinin fiziki olarak kontrol edilmesi ve bizim orada kendi özgür irademizle bulunduğumuzun da ilgili kişi tarafından anlaşılması gerekiyordu. Ama bunlar tabii ki bir yatırım maliyeti. Her yerde şubelerin olması, aynı zamanda hizmet alacak olan kişi için de bir maliyet. Pandemi, bize 'mümkünse işini uzaktan yap'ı zorunlu kıldı. Bu anlamda da çeşitli otoritelerimiz önemli adımlar attı. Kurumlar, uzaktan da artık kişilerin müşteri olabilecekleri süreçleri tarif etti ve bunun önünü açtılar. Şimdi biz artık mobil telefonlarla kendi TC kimlik kartımızı kullanarak bankaya veya bir operatöre müşteri olabiliyoruz."

Kahramaner, normalde böyle bir ticari ilişki kurulurken ıslak imza ya da onun yerine geçen elektronik imzaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bu düzenlemeler 'üçüncü bir alternatif olarak, sen mevzuata uygun olarak uzaktan müşteri edinimi gerçekleştir. Bana orada kontrol edebileceğim ilgili kayıtları oluştur. Bunlar benim için imza yerine geçer' diyor. Bu anlamda bu, aslında devrimsel bir yaklaşım oldu." dedi.

"Türkiye'nin uygulaması Avrupa ve Amerika'daki uygulamalara göre çok daha güvenli"

Yasin Kahramaner, Türkiye'nin uzaktan kimlik doğrulama sistemine NST ile başlamasının "devrim niteliğinde" bir adım olduğunu vurgulayarak, bu açıdan Türkiye'nin uygulamasının Avrupa ve Amerika'daki uygulamalara göre çok daha güvenli olduğunu söyledi.

Düzenlenen mevzuatla tekrar tekrar kimlik tespiti yapma maliyetinin de sona erdiğini aktaran Kahramaner, "Uzaktan kimlik doğrulama sistemini artık ticari işletmeler de kendileri için yapabilecek. Ticari işletmelerin de artık hesap açması veya işlem yapmasıyla ilgili mevzuatta bir tarif var. Şu anda zaten biz de hem bankalar hem de ödeme kuruluşlarımız açısından bunu nasıl değerlendirebilirizi konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramaner, Türkiye'nin dijitalleşme konusundaki konumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bundan 2 hafta kadar önce Paris'teki bir fuara katıldık. Onlar her şeyi kağıt tabanlı yapıyorlar ve dijitalleşmemişler. Yani herhangi bir yerde hesap açacaksınız, aylarca beklemeniz gerekebiliyor. Türkiye'de gerçekten skalamız bayağı yüksek. Biz bunu çok üst seviyede yapmışız. Yani, Türkiye'de ciddi bir otomasyon var, ciddi bir dijitalleşme var. Oradaki dijitalleşme genellikle tüketici tarafındaki dijital dünya. Orada onlar bizden çok çok ilerideler ama kurumsal dünyanın, müşterilere temas eden tarafındaki o dijitalleşmede ise Türkiye'nin çok çok gerisinde. Türkiye dijitalleşmede koşar adımlarla gidiyor Bunu sadece otoriteler yapmıyor, firmalarımız da yapıyor."

Mevzuatın neler getireceğini sektör temsilcileri anlattı

"Dijital Kimlik Doğrulama, Düzenlemeler ve Uygulamalar" konferansı kapsamında gerçekleştirilen "Mevzuat Neler Getiriyor?" ve "Müşterinizi Nasıl Tanırsınız?" başlıklı panellerde sektör temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"Mevzuat Neler Getiriyor?" başlıklı panelde, Garanti BBVA Dijital Özel Projeler Yöneticisi İzzet Hacıalioğlu, Dijital Bankacılık Güvenlik Birim Müdürü Mehmet Ali Özdoğan ve Arksigner Kurucu Ortağı Yasin Kahramaner, uzaktan kimlik doğrulama uygulamalarındaki deneyimlerini anlattı.

Öte yandan, UPT Genel Müdürü Hakan Özat, Türk Telekom Kanal Yönetim Sistemleri Müdürü Şahin Bilgin, Albaraka Türk Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Direktörü Yasemin Aydın, Halkbank Müşteri Hizmetleri Müdürü Şerif Genç ve Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Pazarlama Müdürü Emre Memiş de etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.