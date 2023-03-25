Türkiye seçime giderken İstanbul ve Ankara'ya kritik ziyaretler

Konuya yakın yatırımcılar ve bankacılara göre, BBVA ve BNP Paribas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda büyük yabancı banka finans kuruluşu yatırımcı, mevcut politika yapıcılar ve muhalefet yetkilileri ve danışmanlarıyla görüşmelerde bulunacak.

Seçim dönemi fırsat yaratacak mı?

Yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları hatta TL cinsi tahvil piyasaında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin iyi bir fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışacaklar.

Kaynaklar, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ziyaretlerinin ve telekonferans görüşmelerininde son haftalarda arttığını söylediler. Görüşmeler Nisan ayında da devam edecek ve geçmiş yıllara göre çok daha fazla ilgi görüyor.

Konuya yakın bir kaynak, BBVA'nın düzenleyeceği ziyarete katılacak müşterilerin gelişmekte olan piyasalarda yaklaşık 1.5 trilyon dolar tahvil varlığı bulunduğunu söyledi.

Kaynak muhalefet seçimini kazanırsa, "Nispeten kısa süre içinde büyük çaplı faiz artışına gidilme ihtimali var. Yatırımcılar "kimin kazanacağını, kimin başlıca pozisyonlara getirileceğini ve programın ne olacağını anlamaya çalışıyor" dedi.

BBVA'nın Türkiye birimi Garanti BBVA toplantı ile ilgili bir yorum yapmadı, Fransız BNP'nin çoğunluk hissedar olduğu TEB ise BNP'nin EM yatırımcı toplantılarının önümüzdeki haftalarda düzenleyeceğini teyit etti.

Gelişmekte olan ülkeler arasındaki "yıldız"

Hazine verilere göre, TL cinsi tahvil piyasasındaki yabancı payı beş yıl önceki %25'e yakın rekorlarından şu anda %1'in altına düştü. Yabancılar benzer şekilde hisse senedi gibi piyasalarda da payını azalttı. Bu değişim Türkiye'nin uyguladığı alışılagelmişin dışındaki politikalar nedeniyle yaşandı.

Her ne kadar bazı analistler, muhalefetin cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini kazanması halinde TL'de keskin değer kazanacağını öngörseler de, bazıları muhalefetin olası seçim zaferi sonrasında uygulanabilecek parasal sıkılaştırmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını da tahmin ediyorlar.

Analistler ayrıca, 2021 yılının sonundan bu yana uygulanmaya başlanan sayısız düzenlenin ve TCMB ve diğer düzenleyici kurumlarda ve bakanlıklarda beklenen geniş çaplı yönetim değişikliklerinin geçiş sürecini zorlaştıracağı görüşünde.

ABD'li Citi, ay başında İstanbul'da tahvil ve hisse senedi yatırımcılarıyla iki günlük yatırımcı toplantısı düzenlediğini açıkladı. Toplantının ardından paylaşılan notta banka yatırımcıların, seçim sonuçlarına dair "gergin" olsalar da "olumlu değişimler için umutlu" olduklarını belirtti.

Toplantılarda yer alacak bir Türk bankacı ise "Yatırımcılarda son dönemde Türkiye'ye yönelik bir ilgi oluştu. Düzenlenecek toplantılarında katılacak yatırımcıların bu ilgisinin yatırıma dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyeceğiz" dedi.

Planlanan bir dizi diğer toplantıya dair bilgi sahibi bir başka kaynak, batılı yatırımcıların alışılagelmiş tarzdaki toplantılarına ilave olarak körfez bölgesinden de yatırımcı toplantısı için bu kez ilgi gördüklerini belirtti. Kaynak bu grubun farkının "doğrudan yatırım" odaklı olmasını söyledi.

Reuters'a konuşan ve yakında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlayan Batılı bir yabancı yatırımcı muhalefetle kapsamlı olarak görüşmeyi istediklerini, aynı zamanda TCMB yetkilileri ile de görüşme planladıklarını belirtti.

Yatırımcı, "Türkiye'nin dengi pazarlar arasındaki 'zayıf' pozisyonunu yeniden gözden geçirmek için iyi bir fırsat olabilir. Eğer gelişmekte olan pazarlardan bu yıl bir yıldız çıkacaksa, o da Türkiye olur" açıklamasını yaptı.

TCMB, yatırımcı toplantılarına dair sorulara yanıt vermedi.