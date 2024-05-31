Türkiye'nin 5,7 büyümesi ne anlama geliyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı.

Peki Türkiye’nin yüzde 5,7 büyümesi ne anlama geliyor? Deneyimli iktisatçı, eski merkez bankası Prof. Dr. Hakan Kara’ya göre; açıklanan veriler iki seçim arasında gerçek bir enflasyonla mücadele programı uygulanmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomi yönetiminin bu gerçeği kabul ederek enflasyonla mücadelenin şimdi başlayacağına dair daha somut bir program ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Açıklanan veriler ve özel sektör geri bildirimleri enflasyonu arzulanan seviyeye indirmenin kolay olmayacağına işaret ediyor” yazdı.

Hakan Kara “Fiyatlama davranışı ve beklentilerin kırılması için ekonominin daha fazla soğutulması ve güven artırıcı kurumsal düzenlemelerin devreye girmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.