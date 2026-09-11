Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en uzun kara yolu tünellerinin araç geçişi verilerini değerlendirdi.

Türkiye'de 2002 sonunda 83 olan tünel sayısının bugün itibarıyla 548'e çıkarıldığını belirten Uraloğlu, "Aynı dönemde 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu da 881 kilometreye ulaştırdık. Böylece tünel sayımızı yaklaşık 6,6 katına, toplam tünel uzunluğumuzu ise yaklaşık 17,6 katına çıkardık. Bu süreçte tünel ağımıza eklenen 831 kilometrelik uzunluk, Kilis ile Afyonkarahisar arasındaki kara yolu mesafesine karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

En uzun 5 tünelin toplam uzunluğu 45,4 kilometre

Uraloğlu, Zigana, Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Cankurtaran tünellerinin Türkiye'nin en uzun kara yolu tünelleri olduğuna dikkati çekerek, "En uzun 5 tünelimizin toplam uzunluğu 45,4 kilometreye ulaşıyor. Söz konusu dev tünellerimizle akaryakıt tüketimi ve zamandan yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. Türkiye'nin en uzun 5 kara yolu tünelinden açıldıkları günden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti." bilgisini verdi.

Tünellerin zorlu coğrafi koşullara sahip güzergahlarda ulaşım standardını yükselttiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek dağlar ve geçitler tünellerle aşılıyor. Özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Tünellerimizle yalnızca dağları ve geçitleri aşmıyoruz, güzergahları kısaltıyor, seyahat sürelerini düşürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli ulaşımını sağlıyoruz."