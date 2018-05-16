"Türkiye'nin mali gücü, risk profilini destekleyen bir istikrar kaynağı"

16 Mayıs 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in Ülke Riskleri Direktörü Yves Lemay, "Türkiye'nin mali gücü, reyting açısından toplamda risk profilini destekleyen bir istikrar kaynağı oldu" dedi.

Lemay, şunları kaydetti:

"Tarihsel olarak düşük bütçe açıkları ve özellikle benzer reytingle değerlendirilen diğer ülkelere kıyasla görece düşük kamu borçluluğu, reytingi destekleyici bir kaynak olmaya devam ediyor. Buna rağmen bu yakın zamanda açıklanan ekonomik destek önlemlerinin bütçe harcamalarını artırması ölçüsünde bütçe açığında biraz mali kayma potansiyeli görüyoruz. Fakat bizim toplamda değerlendirmemiz, Türkiye’nin mali gücünün, kredi gücünün bir kaynağı olmaya devam ettiği yönünde..."

"Türkiye’nin büyümesini bu yıl yüzde 4 seviyesinde bekliyoruz"

Moody's Ülke Riskleri Direktörü Lemay, Avrupa’daki ekonomik büyüme görünümünün Türkiye’nin ihracat potansiyelini olumlu yönde etkileyebileceğini, Avrupa’nın ekonomik büyüme görünümü açısından bu yıl ve 2019'a ilişkin yapıcı bir görüşe sahip olduklarını ifade etti.

Lemay, "Bu durum, Türkiye’nin ihracatını desteklemeye devam edecek. Bu yüzden de Türkiye’nin büyüme hikayesine katkıda bulunacak. Geçen yıl, kısmen Avrupa’daki güçlü büyümenin sonucunda Türkiye’de net ihracatın pozitife döndüğünü gördük. Bu gelecek birkaç yıl boyunca net ihracatın artmaya devam etmesine katkıda bulunacak pozitif bir unsur" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyüme görünümüne ilişkin görüşlerini de dile getiren Lemay, "Türkiye’nin ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesini, gelecek yıl ise bir miktar yavaşlamasını bekliyoruz. Cari açığın ise her 2 yılda da (GSYH’ye oranla) yüzde 5'in biraz üzerinde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Lemay, 2018'deki büyüme tahminlerinin geçen hafta açıklanan son mali önlemleri içermediğini belirterek, "Büyüme hikayesinde aşırı ısınma, dirençli yüksek enflasyon ve dışsal hassasiyetler nedeniyle aşağı yönlü risklere ilişkin potansiyel görmemize rağmen teoride bu durum (mali önlemler), bu yıl ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki oluşturabilir" dedi.

Yapısal reformlar

Yves Lemay, Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğini, son haftalarda ülkenin cari açığının ve yüksek borcunun yansıması olarak dışsal hassasiyetlerinin tezahürünü gördüklerini ifade etti.

Lemay, "Bizim için önemli olan, ekonomi politikalarının, yeni yönetimin altında istikameti ve halihazırda ülkenin kredi profilini baskılayan konulara ne ölçüde cevap verilebileceğidir. Olumlu ya da olumsuz olarak... Burada yapısal reformlardan, ekonominin aşırı ısınması nedeniyle çözüm bulunması gereken enflasyonist baskılardan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Seçimler sonrası ekonomi cephesinde atılacak adımların son derece önemli olduğunu vurgulayan Lemay, "Burada bizim kredi reytingi açısından ilgilendiğimiz nokta, yeni oluşacak hükümet tarafında seçim sonrasında uygulanacak politika istikameti ve bunun ülkenin potansiyel büyümesi, ekonominin yönetilmesi ve dış şoklara karşı maruziyetinin azaltılması açısından işlevselliği..." ifadelerini kullandı.

Moody's'ten kritik Türkiye açıklaması

Kaynak: AA