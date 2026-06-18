TÜSİAD YİK Başkanı Aras: Türkiye yeni küresel düzende stratejik konumunu güçlendirmeli

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, YİK toplantısında yaptığı konuşmada küresel ekonomide yaşanan dönüşümün hız kazandığını belirterek, dünyanın daha kırılgan, parçalı ve belirsiz bir döneme girdiğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki rekabetin ticaretten teknolojiye, enerjiden güvenliğe kadar birçok alanda sertleştiğini vurgulayan Aras, küresel sistemin henüz yeni bir dengeye ulaşamadığını söyledi. Son 25 yılda üretim merkezinin ağırlıklı olarak Doğu'ya kaydığını belirten Aras, üretim gücü ile askeri gücün artık aynı coğrafyada bulunmadığına dikkat çekti.

Enerji ve teknoloji rekabeti öne çıkıyor

Enerji güvenliği ve teknolojik dönüşümün yeni dönemin temel belirleyicileri arasında yer aldığını kaydeden Aras, enerji ithalatçısı ülkelerin daha güvenli ve düşük maliyetli kaynaklara yöneldiğini ifade etti.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin enerji talebini hızla artırdığını belirten Aras, teknolojik rekabetin artık yalnızca ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir boyut kazandığını söyledi.

"AB ile Gümrük Birliği güncellenmeli"

Türkiye'nin yeni küresel düzende önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Aras, ülkenin NATO'nun dönüşüm sürecinde de kritik bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

İklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin önümüzdeki dönemde daha belirleyici hale geleceğini vurgulayan Aras, sürdürülebilir büyüme için ortak bir ekonomik vizyon oluşturulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemine de değinen Aras, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye açısından kritik önemde olduğunu belirterek, "Türkiye yeni dönemin üretim, teknoloji ve enerji mimarisinde sağlam bir yer edinmeli" dedi.