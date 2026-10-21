TÜSİAD'dan Türkiye'nin rekabet gücünü ölçen yeni platform

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Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (RGE) kapsamında geliştirdiği interaktif gösterge panelini kamuoyunun erişimine sundu.

Türkiye'nin temel ihracat pazarlarındaki rekabet koşullarını analiz etmeyi amaçlayan platform, maliyet unsurlarının zaman içindeki değişimini ve sektörler üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde inceleme imkânı sunuyor.

Rekabet gücü dört temel maliyet üzerinden izlenebilecek

TÜSİAD-RGE gösterge panelinde, Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücünü etkileyen işgücü, enerji, finansman ve ara malı maliyetlerine ilişkin veriler yer alıyor.

Kullanıcılar, bu göstergelerin yıllar içindeki değişimini takip edebilirken farklı sektörlerin maliyet yapısını ve rekabet koşullarını da karşılaştırabiliyor.

Platform ayrıca Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki performansının rakip ekonomilerle kıyaslanmasına olanak tanıyor.

Sektör ve ülke bazında karşılaştırma yapılabilecek

İnteraktif panel sayesinde endeksin genel seyri, sektörel sonuçlar ve ülke bazındaki veriler tek bir platform üzerinden incelenebiliyor.

Böylece Türkiye'nin yalnızca geçmiş dönemlere göre rekabet gücündeki değişim değil, rakip ülkeler karşısındaki konumu da değerlendirilebiliyor.

Veriler 2015 yılına kadar uzanıyor

TÜSİAD tarafından Türkiye ekonomisinin ihracat pazarlarındaki maliyet bazlı rekabet koşullarını analiz etmek amacıyla hazırlanan Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi, ilk kez 26 Haziran 2025'te kamuoyuyla paylaşılmıştı.

2015 yılının ilk çeyreğinden itibaren verileri kapsayan endeks, her çeyrek sonunda güncellenerek açıklanıyor.

Yeni gösterge paneliyle birlikte endeks sonuçlarının daha erişilebilir hale getirilmesi, rekabet dinamiklerinin veriler üzerinden değerlendirilmesi ve ekonomi politikalarına yönelik analizlerin desteklenmesi hedefleniyor.