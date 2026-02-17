Uber Eats, Avrupa genişleme planına Yunanistan’ı da dahil etti

ABD merkezli teknoloji devi Uber, Uber Eats hizmetini 2026 yılında Yunanistan’da başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin Avrupa’daki genişleme planı kapsamında ülkeyi hedef pazarlar arasına alması, halihazırda milyarlarca euro büyüklüğe ulaşan yemek ve kahve teslimat sektöründe rekabetin önemli ölçüde artacağına işaret ediyor.

Uber Eats’in Yunanistan pazarına girişi, Uber’in Avrupa’daki yedi yeni ülkeye yönelik genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketten üst düzey bir yöneticinin verdiği bilgiye göre Yunanistan, bu büyüme planında önemli bir hedef olarak konumlandırıldı.

Bu gelişme, ülkede teslimat sektörünün zaten oldukça gelişmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yunanistan pazarı, müşteri tabanını büyütmek için on milyonlarca euro yatırım yapan güçlü oyuncuların bulunduğu olgun bir pazar olarak tanımlanıyor.

Pazarın yıllık büyüklüğü 1.5 milyar Euro

Hazır yemek ve kahve teslimatı pazarının yıllık büyüklüğünün ise 1,5 milyar Euro'ya yaklaştığı veya bu seviyeyi aştığı tahmin ediliyor.

Sektör analizlerine göre Uber Eats’in amacı yeni bir pazar yaratmak değil, mevcut pazardan pay almak olacak.

Yunanistan’da yemek teslimatı artık restoranlar için ek bir hizmet olmaktan çıkmış durumda. Sektör, on binlerce iş ortağı restoran ve her ay milyonlarca siparişle bağımsız bir ekonomik ekosistem haline geldi.

efood, Wolt ve BOX pazarı domine ediyor

Uber Eats’in karşısında güçlü ve köklü rakipler bulunuyor. Mevcut pazarda öne çıkan başlıca platformlar şunlar:

- efood: Delivery Hero bünyesinde faaliyet gösteriyor ve 20.000’den fazla iş ortağına sahip

- Wolt: DoorDash tarafından satın alınmasının ardından küresel finansal güce erişti

- BOX: Cosmote desteğiyle telekomünikasyon altyapısını ve geniş müşteri tabanını kullanıyor

Bu şirketler yıllardır altyapıya yatırım yaparak güçlü marka bilinirliği ve geniş kullanıcı ağları oluşturdu.

Uber’in en büyük avantajı

Financial Times’ın analizine göre Uber’in en büyük avantajı, halihazırda ulaşım, lojistik ve abonelik hizmetlerinde kullanılan güçlü platform altyapısına sahip olması.

Bu durum Uber Eats’in sıfırdan başlamayacağı anlamına geliyor. Şirketin halihazırda sahip olduğu avantajlar şunlar:

- Mevcut kullanıcı tabanı

- Aktif sürücü ağı

- Geniş veri altyapısı

- Milyonlarca telefonda yüklü uygulama

Uber’in Uber One abonelik sistemi sayesinde, ulaşım ve yemek siparişi hizmetlerini birleştirerek kullanıcıya daha fazla avantaj sunması da bekleniyor.

Restoranlar ve kuryeler için yeni fırsatlar

Sektör kaynaklarına göre Uber Eats’in pazara girişi özellikle komisyon oranları üzerinde baskı yaratacak.

Yeni rekabet ortamı şu sonuçları doğurabilir:

- Restoranlar için daha fazla platform seçeneği oluşacak

- Kuryeler farklı platformlarla çalışma fırsatı bulacak

- Platformlar arasındaki rekabet daha da sertleşecek

- Kâr marjları daralabilecek

Platformlar artık sadece müşteri kazanmak için değil, aynı zamanda restoran ve kurye ağını kontrol etmek için de rekabet ediyor.