Uzmanı uyardı: Altın ve gümüşteki kritik seviyeler

Fed'den bu yıl için tek faiz indirimine yönelik sinyaller gelmesi sonrasında emtia piyasasında dalgalanma yaşandı.

Fed sonrası 2 bin 300 doların altına inen ons altın yeniden 2 bin 318 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün onsu da 30 dolardan 28 dolar seviyesine gerilemesinin ardından 29'un üzerinde dengelendi.

CNBC-e yayınına katılan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, emtia fiyatları için kırılım dönemi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Faiz indirimlerini bekliyoruz, bu da piyasalarda dönüş noktası demek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bütün iyimserliği götürdü. Tek faiz indiriminin düşünülüyor olması ve aralıkta indirim beklentisi piyasalarda dengeleri bozdu. Piyasada şöyle bir algı var: Dolar endeksindeki yükselişe rağmen varlık fiyatlarındaki düşüş sınırlı oldu. Destek seviyelerinden alıcılar geliyor, bu da kırılma dönemi içinde olunduğunu gösteriyor.

"Yıl sonuna doğru yukarı hareket başlayabilir"

Piyasa hala faiz indirimlerine oldukça yakın olduğunu ve pozisyonları bozmakta çekimser kaldığını gösteriyor. Yatırımcılar için en sağlıklı hareket temkinli bulunmakta fayda var. Faiz indirimlerinin başlayacak olması özellikle kıymetli metallerde pozitif algılanabilir. Mart-mayıs döneminde ons altın tarafında gördük. Faiz indirimlerinin ötelenmiş olması kar satışlarına yol açtı. Bunun sadece kar satışları olarak kalacağını söyleyebiliriz. Fed'in tahminlerini izleyecek olursak yıl sonuna doğru yeniden endüstriyel metallerde yukarı yönlü hareketin başlayacağını söyleyebiliriz."

Altın ve gümüşte hangi seviyeler önemli?

Peki altın ve gümüş fiyatlarında kritik seviyeler hangileri? Ergezen, yatırımcılar için altında takip edilmesi gereken seviyelere ilişkin şöyle konuştu:

"Hem altında hem gümüşte aynı senaryo yaşanıyor. Ons altında 2 bin 300 dolar çok önemli destek seviyesi, gümüşte bu 29 dolara denk geliyor. Bu seviyeler aşağı kırılmadıkça yukarı gitme isteği oluşabilir. Bu seviyeler kısa vadede referans noktası. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça gümüşte 29-40 sonrası 30-68'e doğru eğilim gözükebilir. Ons altın tarafında 2 bin 360 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyeye doğru hareketler görebiliriz. Ons altında 2 bin 300, gümüşte 29 seviyesini yakından takip etmek lazım."