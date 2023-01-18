Vakıfbank 2023 emekli promosyonu ücretlerini güncelledi: İşte verilen promosyon ücretleri

Bankalar, emekli müşterileri kazanmak için emekli promosyon ücretlerini yenilemeye devam ediyor. Son güncelleme Vakıfbank'tan geldi.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştır" denildi.

Vakıfbank Ocak ayı emekli promosyon kampanyası ayrıntıları şöyle:

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL



3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL



7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL



10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL



3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.