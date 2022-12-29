VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.815,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 5.809,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Kontrolsüz artış negatif seyre yol açtı

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişesinin de piyasaları olumsuz etkilediğini dile getiren analistler, aralık vadeli endeks ve pay kontratlarında vade sonuna 2 gün kalması nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD'de ise işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.750 ve 5.720 seviyelerinin destek, 5.850 ve 5.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.