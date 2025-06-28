Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, Cuma günü Berkshire Hathaway hisselerinden 6 milyar dolarlık kısmını Bill & Melinda Gates Vakfı ve ailesine ait dört vakfa bağışladı.

Bu bağış, Buffett’ın yaklaşık 20 yıl önce başladığı bağış kampanyası sürecindeki en büyük yıllık bağışı oldu.

Bu son bağışla birlikte Buffett’ın hayır kurumlarına yaptığı toplam bağış 60 milyar doları aştı.

Buffett, toplamda 12,36 milyon Berkshire B sınıfı hissesini şu şekilde paylaştırdı:

* 9,43 milyon hisse Gates Vakfı'na,

* 943 bin 384 hisse merhum eşi adına kurulan Susan Thompson Buffett Vakfı’na,

* 660 bin 366’şar hisse ise çocukları Howard, Susie ve Peter Buffett tarafından yönetilen vakıflara (Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation ve NoVo Foundation) bağışlandı.

En zenginler sıralamasında 1 basamak geri düştü!

Buffett, bu bağıştan önce 152 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinde dünyanın en zengin beşinci kişisiydi. Bağışların ardından altıncı sıraya geriledi.

Geçen yıl haziranda 5,3 milyar dolar, kasım ayında ise aile vakıflarına 1,14 milyar dolar bağışlamıştı.

Şu anda 94 yaşında olan Buffett, servetini bağışlamaya 2006 yılında başlamıştı.

Buffett, yaptığı açıklamada Berkshire hisselerini satma niyeti olmadığını da yineledi.