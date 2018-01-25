"WTO olmasaydı küresel ekonomi daha kötü bir yerde olurdu"

25 Ocak 2018

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevedo, "Eğer DTÖ olmasaydı küresel ekonomi bugünkü durumundan çok daha kötü bir yerde olurdu" dedi.

Azevedo, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos toplantısında yapacağı kapanış konuşması hakkında Azevedo, "Bu büyük bir tartışma. Sanırım herkes yarın Trump'ın ne söyleyeceğini merakla bekliyor. Ben Trump'ın daha önce söylediklerinden farklı bir şey anlatmasını beklemiyorum. Bence Trump’ın söyleyecekleri hiç kimseyi şaşırtmayacak" diye konuştu.

Korunmacı ekonomi politikalarının farklı şekilde gerekçelendirilebildiğini anlatan Azevedo, bu konunun diyalog ortamında ortak bir yaklaşımla çözümlenebileceğini söyledi.

Azevedo, ABD'nin DTÖ ile ilişkilerini sürdürdüğünü anımsatarak, "ABD, DTÖ'de günümüzde daha dikkatli ve daha mesafeli bir yaklaşım sergiliyor ama sistemin dışına çıkmadı" ifadesini kullandı.

ABD'nin görüşlerini DTÖ içerisinde diğer ülkelere onaylatmayı istediğine dikkati çeken Azevedo, "Ama bu diğerlerinin ABD'nin görüşünü kabul edeceği anlamını taşımıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DTÖ her zamankinden daha merkezi bir yerde"

Azevedo, DTÖ'nün yapısında değişime ilişkin,"Davos'a geldiğimden beri tek konuşulan konu ticaret. Tüm hafta boyunca ticaret konuşulmaya devam ediliyor. Bu noktada DTÖ her zamankinden daha merkezi bir yerde. Bunun mükemmel olmadığını söylüyorum ama eğer DTÖ olmasaydı küresel ekonomi bugünkü durumundan çok daha kötü bir yerde olurdu" ifadelerini kullandı.

Günümüzde korumacı ekonomi politikalarının uygulanması yönünde bir baskı ortaya çıktığını anlatan Azevedo, "Şimdiye kadar DTÖ kurallarıyla bu korumacı baskıları sınırlandırabildik" dedi. Azevedo, korumacı ekonomik politikalar uygulayan hükümetlerin gelecekte bundan pişmanlık duyabileceklerini sözlerine ekledi.

Trump'tan Davos çıkarması

Kaynak: AA