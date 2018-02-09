Yabancılara konut satışı yüzde 82 arttı

09 Şubat 2018

Türkiye'de son beş yılda yabancılara yapılan konut satışları yüzde 82,5 oranında artış gösterdi. 2013 yılında yabancılara satılan konut sayısı 12 bin 181 iken 2017 yılında 22 bin 234 oldu. Son beş yılda yabancılara yapılan satışların toplamı 94 bin 393 konuta ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında, 2016 yılına göre yabancılara yapılan konut satışlarında en fazla artış yüzde 40,8 oranı ile İstanbul’da oldu. İstanbul ilini yüzde 31,3 ile Yalova, yüzde 31,1 ile Ankara ve yüzde 20,7 artış ile Trabzon illeri izledi. Aydın ilinde ise yabancılara yapılan satışlarda yüzde 5,2 oranında azalma görüldü. 2017 yılında yabancılara yapılan konut satışları toplam satışın yüzde 1,6’sını oluşturdu.

2017 yılında ülke uyruklarına göre yabancılar tarafından yapılan konut alımlarının yaklaşık yüzde 84'ü 20 ülke tarafından gerçekleştirildi. Yabancılar tarafından yapılan konut alımlarında ilk sırayı 3 bin 805 konut ve yüzde 17'lik pay ile Irak vatandaşları aldı. Suudi Arabistan vatandaşları 3 bin 345 konut ve yüzde 14,9 pay ile ikinci sırada, Kuveyt vatandaşları da bin 691 konut ve yüzde 7,5 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

2017 yılında yabancılara yapılan satışların yaklaşık yüzde 90'ı 10 ilimizde gerçekleşti. Yabancıların en çok konut aldığı il 8 bin 182 konut ve yüzde 36,8 pay ile İstanbul oldu. İstanbul'u 4 bin 707 konut ve yüzde 21,2 pay ile Antalya, bin 474 konut ve yüzde 6,6 pay ile Bursa izledi.