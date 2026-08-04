Yapay zeka dengeleri değiştirdi: Z Kuşağı rotasını beyaz yakadan ayırdı

Yapay zekânın iş gücü piyasasında yarattığı dönüşüm, Z Kuşağı'nın kariyer planlarını da değiştiriyor. Resume Templates tarafından ABD'de yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 60'ı, üniversite diploması gerektirmeyen nitelikli teknik mesleklere yönelmeyi planlıyor. Kararda yüksek maaş imkânı, daha kısa eğitim süresi ve öğrenci borçlarından kaçınma isteği etkili oluyor.

Ekonomistler, yapay zekâ ve otomasyonun özellikle giriş seviyesindeki beyaz yakalı işlerde istihdamı azaltırken, teknik uzmanlık gerektiren meslekler ile uygulamalı iş kollarına olan talebi artırdığına dikkat çekiyor. Sağlık destek hizmetleri, ulaştırma ve çeşitli teknik meslekler ise üniversite eğitimi olmadan da rekabetçi gelir sağlayan alanlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan Oxford Economics'in tahminlerine göre ABD'de demografik değişim, Baby Boomer kuşağının emekli olması ve göçün yavaşlaması nedeniyle iş gücü büyümesi 2027'de sıfıra yaklaşacak, 2028'de ise negatife dönecek. Uzmanlar, daralan iş gücü nedeniyle işsizliğin düşük kalabileceğini ancak yapay zekâ teknolojilerine hâkim uzmanlara ve nitelikli teknik çalışanlara olan ihtiyacın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor.

Araştırmaya göre yapay zekâ yalnızca bazı meslekleri dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda girişimcilik için de yeni fırsatlar yaratıyor. İş kurma maliyetlerini ve süreçlerini kolaylaştıran AI araçları sayesinde bireylerin kendi işlerini hayata geçirmesinin daha erişilebilir hale geldiği değerlendiriliyor.