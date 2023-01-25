Yapılandırmada borç silme de var taksit de

Özlem SARSIN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı maddeleri paylaşılan yapılandırma paketinin detaylarını dün açıkladı. “Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu” olarak nitelendirilen paket ile vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun süresinde ödenememiş borçların cezalarını kaldırılarak ödenmesine imkan getirildi. Paketin en kısa sürede Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Hazırlanan kanun teklifinde yapılandırma hükümleri hem de vergi mevzuatında çeşitli yenilikler olacağını söyleyen Bakan Nureddin Nebati, teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesine imkan getirileceğini söyledi. Yapılandırılacak borçların taksit ödeme sürelerinin 4 yıla çıkarıldığını söyleyen Nebati, yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde de asıl alacaklarda yüzde 25 oranında indirim yapılacağını söyledi.

Enflasyonda düşüş sürecek Enflasyona yönelik mesajlarına İzmir’de de devam eden Bakan Nebati, Türkiye’nin 2022 yılındaki krizleri fırsata çevirmeyi başardığını ve tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerin de 2023 yılında ekonomi hakkında olumlu işaretler verdiğini söyledi.

Türkiye’nin 2022 yılının ilk üç çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Nebati, ekonomik aktivitedeki güçlü toparlanmanın etkisiyle 2021 yılından 2022 Kasım ayına kadar 4,5 milyon ilave istihdam oluşturulduğunu dile getirdi.

Enflasyonun küresel gelişmelerin etkisiyle arttığını söyleyen Bakan Nebati, “2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Ancak enflasyonda da son 2 aydır düşüş eğilimine girmiş bulunuyoruz. Kurlardaki volatilitenin azalması, beklentilerdeki iyileşme ve iş dünyamızın fiyat sabitleme ve indirme kampanyamıza devam eden desteğiyle, ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat’ta yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat’ta 100. yılında "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacağını bildirdi. İzmir'in 17 Şubat 1923'te Banka-Han binasında toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yaptığını ve yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatlarının burada belirlendiğini kaydeden Nebati, kongrenin milletin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla perçinleyen tarihi bir kongre olduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kongrenin açılışında, "Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile tetviç edilemezlerse (taçlandırılmazsa) zaferler payidar olamaz, az zamanda söner." dediğini aktaran Nebati, şöyle devam etti: "Bizler de esasen tam olarak bu istikamette, yani iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her gün yeni iş imkanları oluşturup, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz."

Madde madde yapılandırma

- Vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesine imkan getirildi.

- Adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı.

- Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflar sonlandırılarak ödeme imkânı getirildi.

- İşletmeler, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.

- Arttırılan matrahların vergilerinin peşin ödenmesi halinde ise vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacak.

- Taksit ödeme süreleri 4 yıla çıkartıldı. Yapılandırılan borçlar 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödenebilecek.

- Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

- Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçları silinecek.

- Gelir Vergisi Kanunu’nun da yer alan genç girişimci istisna tutarı artırıldı.

- TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerinde, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, damga vergisi istisnası getirildi.

- İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları yoluyla gayrimenkul satışlarında alınan asgari maktu harcın toplam tutarı sınırlandırıldı.

- Turizm tesislerinin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteği sağlanacak.

- Yıl boyunca faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamındaki ve bu program kriterlerinden üçüncü aşama sertifikasına sahip konaklama tesisi işyerlerinde çalışan sigortalılar için kış veya yaz turizmi kapsamında belirlenen aylarda prim desteği verilecek.

- Destek kapsamında, prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçmemek şartıyla, bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak.

-AR-GE tasarım ve destek personelinin merkez ve bölge dışı çalışma sürelerinin yüzde 100’e çıkarılmasına imkân verildi.

- BAĞ-KUR sigortalılık sürelerinin durdurulması ve İhya edilmesine olanak sağlandı.

- İştirak hissesi ve pay alımı dolayısıyla yapılan finansman giderlerinin, devir sonrası devir alan kurum tarafından gider yazılabilmesi imkanını getirildi.

- Eşdeğer eşya ve yeniden kullanılabilir parçaların sigorta sektöründe kullanılabilmesinin yolu açıldı.