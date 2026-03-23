Yarın tüm okulların ilk dersi "finansal okuryazarlık" olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin finansal bilinç düzeyini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda yarın ülke genelindeki tüm okullarda ilk derste MEB ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan 'finansal okuryazarlık' dersi işlenecek.

Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı farkındalık

Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkati çekilecek. Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek.

Finansal okuryazarlık dersi ile teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini fark etmeleri için öğrencilere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Ders planları ve içeriklerine "https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler" adresinde yer alan "finansal okuryazarlık" alanından erişilebilecek.