Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 15 arttı

04 Ekim 2017

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, ocak-eylül dönemi yaş meyve ve sebze ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavak, "Yaş meyve sebze ihracatında 9 aylık dönemde ülkemize toplamda 1,31 milyar dolar döviz girdisi sağladık. Bu alandaki ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 15, değerde yüzde 12 artış oldu." dedi.

Kavak, aynı dönemde alt ürün gruplarında narenciye ihracatında değerde yüzde 9 düşüş olmasına rağmen taze sebze ihracatında ise değerde yüzde 22, taze meyvede de yine yüzde 22 artışın elde edildiğini bildirdi.

En çok domates, kiraz, vişne, limon, üzüm ve biber ihraç edildi

Bu dönemde en çok domates, kiraz, vişne, limon, üzüm ve biberin ihraç edildiğini belirten Kavak, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Rusya Federasyonu, Almanya, Irak, Romanya, Belarus ve Suudi Arabistan olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kavak, yılın üçüncü çeyreğinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) kanalıyla yapılan yaş meyve sebze ihracatının 540,3 milyon dolar olduğunu aktarak, bu rakamla AKİB'in tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 41'lik payla en çok katkıyı sağlayan birlik olduğunu ifade etti.

Rusya'ya domates ihracatı için tarih verildi

Kaynak: AA