YASED: Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım ilk 5 ayda 4 milyar dolar oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YASED'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nden derlediği "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ne göre, mayıs ayında Türkiye'ye 296 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Böylece yılın ilk beş ayında Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yatırım tutarı 4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik düşüşe işaret ederken, 2003'ten bu yana Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım 292 milyar doları aştı.

Mayıs ayındaki yatırım girişinin 239 milyon doları yatırım sermayesi, 184 milyon doları yabancılara gayrimenkul satışı kaynaklı olurken, yatırım tasfiyeleri ve borçlanma araçlarının aşağı yönlü etkisiyle toplam giriş 296 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bilgi ve iletişim sektörü öne çıktı

Mayıs ayında yatırım sermayesi girişlerinde 57 milyon dolarla bilgi ve iletişim sektörü ilk sırada yer aldı. Toptan ve perakende ticaret ile mobilya ve diğer imalat sanayi sektörleri de en fazla yatırım çeken alanlar arasında yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde ise bilgi ve iletişim sektörü 446 milyon dolarla en fazla yatırım alan sektör olurken, toptan ve perakende ticaret, finans, kimya ve elektronik ürün imalatı bu sektörü izledi.

En fazla yatırım Almanya ve ABD'den

Mayıs ayında ülke bazında en büyük yatırım kaynağı yüzde 22 payla ABD olurken, Almanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda sıralamada öne çıktı.

Yılın ilk beş ayı itibarıyla ise Almanya 516 milyon dolarla en fazla yatırım yapan ülke olurken, ABD 502 milyon dolar ve Birleşik Krallık 280 milyon dolarla ilk üçte yer aldı.

Küresel görünüm temkinli

YASED bülteninde yer verilen UNCTAD 2026 Dünya Yatırım Raporu'na göre, küresel doğrudan yatırımlar 2025'te yüzde 6 artışla 1,6 trilyon dolara yükseldi. Ancak makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle 2026'da yatırım artışının hız kesmesi, yatırımların ise belirli sektörler ve ülkelerde yoğunlaşması bekleniyor.