Yatırımcılar, Trump saldırısının ardından konuştu: Piyasaların tepkisi nasıl şekillenecek?

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Butler şehrinde miting düzenleyen eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken yatırımcılardan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalar yapıldı.

5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçim yarışına ilişkin konuşan yatırımcılar, silahlı saldırı sonrası piyasaların tepkisinin nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

"Trump'ı resmen destekleyeceğim"

Fon yönetim şirketi "Pershing Square Capital Management'ın" kurucusu Bill Ackman, saldırının ardından sosyal medya platformu X'te "Trump'ı resmen destekleyeceğim" paylaşımında bulundu.

Ackman, sosyal medya paylaşımına şöyle devam etti:

"Sizi temin ederim ki bu kararı dikkatli, rasyonel ve mümkün olduğunca çok deneysel veriye dayanarak verdim"

Ackman daha önce, Biden’ın bağışçılarından biri olmasına rağmen seçimin Trump ile Biden arasında geçmesi durumunda Trump’a oy vereceğini açıklamıştı.

İngiltere merkezli döviz şirketi ATFX Global'in Baş Piyasa Analisti Nick Twidale, saldırının ardından bir miktar "güvenli liman işlemlerinde artış" görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Twidale, yaptığı açıklamada "Bence bu muhtemelen Trump'ın seçilme şansını artırıyor. Yine muhtemelen sabah saatlerinde bir miktar güvenli liman işlemlerinde artış göreceğiz" şeklinde konuştu.

Singapur merkezli yatırım şirketi Eastspring Investments'ın Portföy Yöneticisi Rong Ren Goh, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardında ABD ekonomisinde gözlemlenebilecek durumu değerlendirdi.

Rong Ren Goh, "Trump'ın başkanlığına yönelik piyasa tepkisi, daha güçlü bir ABD doları ve ABD Hazine tahvilleri eğrisinin yukarı doğru kıvrılması ile şekillenecektir. Dolayısıyla bu olayın ardından Trump'ın seçilme ihtimalinin daha da arttığı değerlendirilirse, yukarı doğru kıvrılmanın önümüzdeki hafta bir kısmını gözlemleyebiliriz" dedi.

Yatırım yönetimi firması Vantage Point Asset Management'ın baş yatırım sorumlusu Nick Ferres, "Hatırladığım kadarıyla, Reagan suikast girişiminden sonra anketlerde 22 puan yükseldi. Seçimin ezici bir zafer olması muhtemel. Bu muhtemelen belirsizliği azaltır" ifadesinde bulundu.