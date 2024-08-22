Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2025'te asgari ücrete ne kadar zam gelir? Son oran verildi

Zamlı memur ve emekli maaşlarının belli olması sonrası devam eden asgari ücrete ek zam beklentisi yerini ocak zammına bıraktı. Asgari ücrete ek zam yapılmayacağı hükümet tarafından yapılan birçok açıklamayla netleşti. Yılbaşında yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17 bin 2 TL olmuştu. Temmuz ayında ise bir ara zam yapılmadı. Şimdi ise gözler 2025 asgari ücretine çevrildi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin son tahmin...

Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet'te yeni asgari ücret tahminini paylaştı. Bayram, "Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam yapılmadı. Asgari ücretlinin beklentisi ise sene sonu itibarıyla yüksek bir zam yapılmasıdır. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete yapılacak zam oransal ve sınırlı olacaktır" dedi. Bayram açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şu anda en düşük ücret 17 bin 2 TL. Bununla ilgili ciddi bir artış beklentisi de var. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini en düşük yüzde 34, en yüksek yüzde 42. Ben yüzde 40-41 civarında yıl sonu enflasyonu bekliyorum.

Yıl sonu itibarıyla yüksek bir zam beklentisi de olacaktır. Şimdiden yıl sonunda yapılacak zammı tahmin edebiliriz. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu. Buna yüzde 3.23 de temmuz ayı enflasyonu eklendi. Şu an temmuz ayı ile beraber yüzde 29’luk zam hak edilmiş oldu.

Henüz açıklanmayan ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin enflasyon verisi var. Yıl sonu hedefler yüzde 40’lar seviyesinde. Yüzde 2-2.5 civarında bir aylık enflasyon gelirse yıl sonu yüzde 40 enflasyon hedefine ulaşılabilecektir.

Yılbaşında asgari ücrete ne kadar zam gelir?

Bazı işletmeler ara zam yaptı. Bazı işletmeler yılın son çeyreğinde zam yapıyor. Ocak ayında yüksek bir zam düşünülebilir. Son yapılan yüksek oransal zam olacak diyebiliriz. Enflasyonun bu yıl yüzde 40’lar seviyesinde, gelecek yıl yüzde 15’ler düzeyine gerilemesi bekleniyor. Bu kapsamda bakacak olursak son yapılacak olan yüksek zamlar diyebiliriz.

Minimum yüzde 40 artış olabilir, eğer refah payı olursa maksimum yüzde 50 düzeyinde bir artış olabilir. Asgari ücret 25 bin TL’ye çıkacaktır. Genel olarak büyükşehirlerde zaten asgari ücret neredeyse kalmadı. En düşük 20 binler seviyesinde ücretler veriliyor.”