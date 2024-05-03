Yıl sonu dolar ne kadar olur? Fransız bankacılık devi BNP Paribas'tan dolar/TL tahmini

Fransız bankacılık devi BNP Paribas, bugün açıklanan enflasyon verisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tahminleri doğrultusunda Türkiye'nin enflasyon eğilimindeki iyileşmenin altını çizdiğini savundu.

Banka, “Bu nedenle, yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 40 olarak koruyor ve TCMB'den daha fazla artış beklemiyoruz" değerlendirmesi yaptı.

İki yıl vadeli Türk devlet tahvili getiri eğrisi için değerlemelerin cazip seviyelerde olduğunu düşündüklerini belirten BNP Paribas, "Özellikle sıfır kuponlu tahvillerle başlayan ön uç, enflasyon beklentilerine kıyasla çok yüksek reel oranlar sunuyor" ifadesini kullandı.

BNP Paribas şu değerlendirmeyi yaptı:

* Türkiye'nin cari işlemler hesabı için mevsimsellik mayıs ayından sonra hızla iyileşiyor ve enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde düştüğünü görüyoruz. TL'nin önümüzdeki birkaç ay boyunca cazip bir taşıma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz. Ancak uzun TL'deki pozisyonlanma zaman içinde büyüdü ve ilerleme puanlarını önemli ölçüde düşürdü.