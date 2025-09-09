Yurt dışına çıkış 18 yılda 66 kat zamlandı! En basit seyahatin bedeli 20 bin lirayı aştı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı yüzde 40,8 zamlanarak 1000 liraya yükseldi.

18 yılda 66,7 kat arttı

İlk kez 2007 yılında 15 TL'lik bir ücret ile hayatımıza giren yurt dışı çıkış harcı, 18 yılda 66,7 kat artarken en büyük zam 2024 yılında yüzde 42'lik artışla gelmişti.

Öte yandan 1 Ocak 2026’da yeniden değerleme oranına göre 1000 liralık yurt dışı çıkış harcına ve pasaport ücretlerine bir zam daha gelecek.

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,99 olarak belirlenmiş bununla birlikte pasaport ücretleri de değişmişti.

Buna göre 2025 yılında 3 yıllık pasaport, harç ve defter ücreti ile birlikte 9 bin 135 TL, 10 yıllık pasaport ise yine harç ve defter bedeli ile 12 bin 409 TL oldu.

En basit seyahatin bedeli 20 bin lirayı geçiyor

Bu durumda 3 yıllık pasaportu ile uçak bileti ücreti hariç, sadece Türkiye'den başka bir ülkeye gidişin bedeli 10 bin lirayı geçiyor.

Eğer seyahatin durağı 90 euro'luk Schengen vizesinin gerektiği bir Avrupa ülkesi ise bu durumda sadece Türkiye'den çıkışın bedeli 15 bin lirayı buluyor.

10 yıllık bir pasaport ile herhangi bir AB ülkesine gitmenin masrafı ise 18 bin 709 TL'ye kadar çıkıyor.

Güncel fiyatlarla, uçak biletleri de eklendiğinde Türkiye'ye sadece 1 saat mesafedeki bir Shengen ülkesine girişin bedeli 20 bin lirayı geçiyor.