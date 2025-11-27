Yurt dışından telefon getirecekler dikkat! 2026 IMEI telefon kayıt ücretine büyük zam!

Türkiye'de vergilerin yüksek olması sebebiyle yurt dışından telefon getirip kullanmak son yıllarda haylı yaygınlaştı.

Ancak yıllar içinde IMEI kayıt ücretlerine getirilen zamlar nedeniyle yurt dışından telefon getirmek her telefon ve modelde kârlı olmuyor.

Ancak yine de IMEI telefon kayıt ücretleri merak ediliyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu.

Bu oran vergi, harç ve cezalara 1 Ocak 2026 itibarıyla gelecek zamlarda belirleyici olacak.

Hâl böyle olunca yurt dışından telefon getirenlerin ödeyeceği IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam da bu oranda olacak.

2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

Evvelsi yıl 31 bin 692 TL olan IMEI telefon kayıt ücreti, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artış ile birlikte 45 bin 614 TL.

1 Ocak 2026 itibarıyla ise IMEI telefon kayıt ücretine 11.627 TL zam gelecek.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 TL olacak.

1 Ocak 2016'da, yani tam 10 yıl önce, IMEI kayıt ücreti 131 TL'ydi.