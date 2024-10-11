BİSAM, açlık sınırının 20 bin, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı aştığını hesapladı

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamalarının toplam tutarı ise en az 32 bin 933 lira oldu.

Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 32.933 lira olarak tespit edildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 70 bin 835 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 5.718 lira. Bu değer yetişkin bir kadın için 5.445, 15-18 yaş bir genç için 5.716, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.609 lira. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 20 bin 478 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 70 bin 835 liraya ulaşıyor.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 32.933 lira oldu. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 32.933 lira olarak tespit edildi.

Günlük harcamalarda Eylül 2024’de en yüksek maliyet grubunu 197.05 liralık harcama gereksinimi ile meyve sebze grubu oluşturuyor. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 185.5 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 132.56 lira. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 57.11 lira. Yumurta için 12.08, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 15.74 lira harcama yapılması gerekiyor.

Meyve ve sebzenin sepette önemi artıyor

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda meyve ve sebze %28.9 ile ilk sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı %27.2. Et, yumurta ve kurubaklagiller grubunun payı ise % 26.1 oldu. Ekmek, makarna için pay yüzde 10.6, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.3 oldu.