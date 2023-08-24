Ekonomistler faiz kararını yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltti. TCMB, temmuz ayındaki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkarmıştı.

Ekonomist Emre Alkin, “Merkez vurdu gol oldu…” yorumunu yaptı. Bir paylaşım daha yapan Alkin, “Baktın olmuyor, bakmayacaksın. Yapacaksın. Şimdi sıra bankalarda.” dedi.

Uğur Gürses ise şöyle dedi:

“Merkez Bankası’nın yeni atanan üyeleri işlerini yapma niyetini ortaya koymuş. Eski metinlerdeki palavra kısımlar tamamen atılmış. Ancak ‘bu yıl gitti, gelecek yıla odaklandık’ demişler “enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.”

"Bunu olabileceği belliydi"

Barış Soydan da, "Merkez Bankası politika faizini beklentilerin epey üzerinde artırarak %25'e çıkardı. İlk tepki: Dolar 26.60'a indi, borsadaki altın sertifikasında %5'e yakın çok sert bir düşüş var. Sertifikada bunun olabileceği belliydi" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Gülden Atabay ise şu ifadeleri kullandı: "TCMB’den olumlu sürpriz faiz artışı:+750 baz puanla %25. Beklentinin 500 bp üzerinde. Basit metin net mesajlar: Kademeli faiz artışı yanında miktarsal sıkılaştırma ve sadeleşme devam edecek. 2023 TÜFE’nin %62 etrafına daha yakın olacağı ekiyle. Uzun zamandır ilk ferahlık."