Emlakjet, arsa yatırımında öne çıkan trendleri araştırdı

Emlakjet, 2024 yılı Haziran ayı emlak verilerini bir raporla yayınladı.

Arsa yatırımında güncel eğilimleri, bölgesel tercihleri ve yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin ele alındığı rapora göre; kullanıcıların yüzde 57’lik kısmı arsa yatırımı düşünüyor. Çalışmada; yüzde 37’lik kesim arsa yatırımı için Marmara Bölgesi’ni öncelikli olarak tercih ederken yüzde 26 ile Ege ikinciyi sırayı aldı. Yüzde 16 ile Akdeniz, yüzde 15 ile Karadeniz Bölgesi arsa yatırımı için tercih edilen bölgeler oldu. Arsa yatırımlarındaki bölge seçiminde deprem riskine karşı güvenli olması, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı olanaklarının gelişmiş yerlerin öne geçtiği gözlendi.

Arsa yatırımında imar tercihi öne çıkıyor

Emlakjet’in Haziran ayı arsa yatırımı anketine göre, kullanıcıların %40’ı için en önemli kriter arsanın imara açık olması. %20’lik bir kesim ise arsa alırken öncelikli olarak lokasyona dikkat ediyor.

Emlakjet kullanıcılarının %45’i, hayalindeki bahçeli eve kavuşmak için arsa yatırımı yaparken, %20’lik bir kesim ise arsayı yatırım amaçlı satın alacağını belirtiyor.

Kadınlar arsa yatırımına sıcak bakıyor

Emlakjet Haziran ayı gayrimenkul anketine göre kadınlar %61’lik bir oranla arsa yatırımına daha sıcak bakıyor. Erkekler ise %39’luk bir oranda kaldı.

Emlak sektöründeki durgunluğun, konut almak isteyenleri arsa yatırımına yönlendirdiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “2023 yılında ivme kazanan arsa yatırımı, güncelliğini korumaya devam ediyor. Anket sonuçlarımız, yatırımcıların bu alana ilgisinin arttığını ve arsa yatırımını barınma ihtiyacına bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor. Özellikle sonuçlarda görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgeleri arsa yatırımı için cazip bir seçenek sunuyor. Bu bölgeler, gelişmiş ekonomileri, turizm potansiyelleri, doğal güzellikleri, ulaşım imkanları ve modern altyapıları ile yatırımcılara yüksek getiri ve uzun vadeli değer artışı imkanı sunuyor” dedi.