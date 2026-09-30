Hizmet sektöründe fiyatlar yükseldi: Bir kalemde artış yüzde 40’ı aştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretici fiyatlarında artış ağustos ayında da devam etti.

H-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,87 yükselirken, yıllık bazda artış yüzde 33,29 olarak kaydedildi. Endeks, 2025 yılı Aralık ayına göre yüzde 32,66, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,46 arttı.

Ulaştırma ve depolamada yıllık artış yüzde 40'ı aştı

Hizmet sektörlerinin yıllık değişimleri incelendiğinde en yüksek artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Bu grupta fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 yükseldi.

Aynı dönemde mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,44, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69 artış gerçekleşti.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık fiyat artışı yüzde 27,53 olurken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,71 olarak kayıtlara geçti.

Aylık artışta da ulaştırma öne çıktı

Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,99 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti. İdari ve destek hizmetlerinde fiyatlar aylık yüzde 3,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 yükseldi.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde aylık artış yüzde 2,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31 oldu. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,65 arttı.