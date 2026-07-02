TCMB rezervleri 150 milyar doların altına indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 26 Haziran haftasında 150 milyar doların altına geriledi.

TCMB verilerine göre, toplam rezervler 26 Haziran itibarıyla 149 milyar 204 milyon 704 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki hafta rezervler 157 milyar 196 milyon 214 bin dolar düzeyindeydi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri haftalık bazda yaklaşık 8 milyar dolar azalırken, 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana ilk kez 150 milyar dolar seviyesinin altına inmiş oldu.