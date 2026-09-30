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Türk-İş eylül ayı verilerini açıkladı: Açlık sınırı 37 bin 801 TL’ye yükseldi

Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 801 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 TL olarak hesaplandı.

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Türk-İş eylül ayı verilerini açıkladı: Açlık sınırı 37 bin 801 TL’ye yükseldi

Türk-İş, eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı eylülde 37 bin 801 TL’ye çıktı. Açlık sınırı ağustos ayında 37 bin 388 TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece söz konusu tutar bir ayda 413 TL arttı.

Yoksulluk sınırı 123 bin TL’yi aştı

Yoksulluk sınırı ise eylül ayında 123 bin 130 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ağustos ayında 121 bin 786 TL olarak hesaplanmıştı. Buna göre dört kişilik bir ailenin aylık temel ihtiyaçları için gereken tutar bir ayda 1.344 TL arttı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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