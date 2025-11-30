Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları bugün açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verileri bugün açıklanacak. AA Finans anketine göre ekonomistler, Temmuz–Eylül döneminde yüzde 3,2–5 aralığında büyüme öngörüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz–Eylül 2025 dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını bugün saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.
AA Finans’ın Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, üçüncü çeyrek için Türkiye ekonomisinde ortalama yüzde 3,97’lik bir büyüme öngörüyor. Beklentiler yüzde 3,2 ile yüzde 5 aralığında değişirken, 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme tahmini ise ortalama yüzde 3,49 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,8, 2025’in ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.